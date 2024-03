Aiga, a Verbania focus nazionale sui compensi professionali

È in corso a Verbania (15 e 16 marzo) il primo Focus nazionale dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati dedicato ai Compensi professionali - per una nuova Dignità dell’Avvocatura.

“Il Focus – dice il Presidente Carlo Foglieni – rappresenta un momento di confronto per l’associazione su una tematica particolarmente rilevante, come è certamente quella dei compensi professionali “.

Non solo “Questo evento rappresenta un’importante occasione per le colleghe e i colleghi under 45, di poter assistere alla Giunta nazionale, che sarà, aperta a tutti”.

L’Associazione Italiana Giovani Avvocati, nella due giorni verbanese, rifletterà sui compensi professionali partendo dalla recente approvazione della legge 49/2023 sull’equo compenso – storica battaglia dell’associazione. Il confronto verterà anche in tema di patrocinio a spese dello stato e di liquidazione dei compensi professionali.

Il Focus sarà inoltre l’occasione per esporre le proposte della giovane avvocatura sul tema: dall’introduzione di un compenso minimo inderogabile “erga omnes”, alla semplificazione e accelerazione della procedura per il recupero del compenso professionale. L’AIGA inoltre, si soffermerà sulla ormai necessaria riforma organica in materia di spese di giustizia e di patrocinio a spese dello Stato e sull’adeguamento dei parametri ministeriali di cui al dm. 147/2022.

“L’Aiga, quest’anno, - continua Foglieni - organizzerà Tre Focus, dislocati rispettivamente al nord, al centro e al sud Italia. La volontà non è solo quella di avvicinare sempre di più la giovane avvocatura ai territori, ma anche quella di creare un momento di dibattito e di confronto su una tematica specifica”.

La scelta, per questo primo Focus, è quindi ricaduta sulla tematica dei compensi professionali perché, come dice il titolo stesso dell’evento, è proprio dai compensi che passa – e parte - la dignità della professione forense. “