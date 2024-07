Al via MINT Solutions, rete soggetto di oltre 150 professionisti nel nord est

Cristina Montaruli

Con oltre 150 professionisti altamente specializzati tra commercialisti, avvocati e consulenti, Mint Solutions nasce per affrontare la complessità e i progetti più ambiziosi che richiedono multidisciplinarietà, trasversalità e conoscenza del territorio. I servizi offerti non si limitano all’integrazione delle competenze legali e fiscali ma si aprono a professionalità tecniche quali la consulenza in ambito ESG, ICT e Cybersecurity tipica delle grandi società di consulenza.

Mint Solutions mette insieme alcune delle migliori realtà professionali del Nord Est, ampiamente radicate sul territorio e per il territorio ma vuole anche essere l’hub professionale di riferimento per tutte quelle società, italiane o estere, che si rapportano con esso.

Della rete fanno oggi parte gli studi Degrassi, Siard &Associati (Trieste), Da Re & Anzovino Studio Legale (Pordenone), Studio Varesano (Monfalcone), Studio GPD & Partners (Monfalcone), S-mood Sustainable Solutions (Trieste), Studio Rigotto (Cervignano del Friuli) e Studio Graberi Brini Sciannameo (Udine). Ulteriori ingressi e partnership saranno oggetto di discussione nei prossimi mesi.

La rete si distingue per la sua ampia gamma di competenze, suddivisa in otto diverse aree multidisciplinari, denominate “pillars”:

Finanza aziendale

Esg e sviluppo sostenibile

Wealth management e trust

Family business

Ict e cybersicurity aziendale

Processi di ristrutturazione e crisi d’impresa

Risk compliance

Mergers & aquisitions

Il Partner Co-Fondatore Fulvio Degrassi ha dichiarato: “Riteniamo che Mint Solutions rappresenti un fattore di innovazione nel panorama delle grandi aggregazioni professionali. La scelta di adottare la forma giuridica di rete soggetto, permetterà agli studi aderenti di godere della massima flessibilità nel contesto di una struttura dotata di personalità giuridica, capacità di agire come soggetto giuridico autonomo, autonomia patrimoniale e organo di controllo. Il tutto per dare risposta alla forte richiesta di specializzazione e multidisciplinarietà nel territorio del Nord-Est che gli studi tradizionali, da soli, non riescono a soddisfare”.