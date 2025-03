Alessandro Belluzzo insignito del titolo di Cavaliere Ufficiale dell’Ordine della Stella della Repubblica Italiana

Alessandro Belluzzo

Alessandro Belluzzo, Managing Partner di Belluzzo International Partners e Presidente della Italian Chamber of Commerce and Industry for the UK, è stato insignito del prestigioso titolo di Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il riconoscimento, conferito dal Presidente della Repubblica Italiana, premia il contributo di Alessandro Belluzzo nel modernizzare la Camera di Commercio e Industria Italiana per il Regno Unito e nel favorire la crescita internazionale di Belluzzo International Partners, consolidando il dialogo e la cooperazione tra il mondo economico italiano e quello britannico.

L’onorificenza segue quella ricevuta nel 2017, quando Alessandro è stato nominato Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia per il suo impegno nel rafforzare le relazioni tra le comunità d’affari italiana e britannica.

“Sono profondamente onorato di ricevere questo riconoscimento. È un risultato che condivido con il mio team e con tutti coloro che, negli anni, hanno creduto nell’importanza di costruire ponti tra Italia e Regno Unito, soprattutto in un contesto economico in continua evoluzione”, ha dichiarato Alessandro Belluzzo.

L’onorificenza rappresenta un’ulteriore conferma del ruolo di Alessandro nel promuovere l’internazionalizzazione delle imprese e nel supportare le sinergie tra professionisti e aziende a livello globale.