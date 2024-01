Allen & Overy con Campari nel progetto di acquisizione di Cognac Courvoisier, con valutazione di 1,32 miliardi di dollari per Courvoisier

Stefano Sennhauser, Luca Maffia, Ferdinando Poscio, Minerva Vanni, Enrico Colombo

Courvoisier è tra le prime quattro case storiche di premium cognac, nonché marca di fama mondiale. Si tratta della più rilevante operazione nella storia di Campari Group, che consente un significativo potenziamento negli Stati Uniti, con un potenziale di trasformazione a lungo termine del profilo di crescita nella strategica regione asiatica. La decisione dell’esercizio dell’opzione di vendita e di firma della transazione sono soggette all’informazione e alla consultazione dei rappresentanti dei dipendenti francesi e al completamento degli opportuni processi normativi e delle consuete approvazioni antitrust. Courvoisier è tra le prime quattro case storiche di premium cognac, nonché marca di fama mondiale. Si tratta della più rilevante operazione nella storia di Campari Group, che consente un significativo potenziamento negli Stati Uniti, con un potenziale di trasformazione a lungo termine del profilo di crescita nella strategica regione asiatica. La decisione dell’esercizio dell’opzione di vendita e di firma della transazione sono soggette all'informazione e alla consultazione dei rappresentanti dei dipendenti francesi e al completamento degli opportuni processi normativi e delle consuete approvazioni antitrust.

Allen & Overy Italia ha assistito Campari in relazione al finanziamento bridge da 1,2 miliardi con un team diretto dal partner banking Stefano Sennhauser e dal counsel Luca Maffia, coadiuvati dall’associate Alessandro Carta Mantiglia. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia e l’associate Doris Ceoromila hanno prestato assistenza in relazione agli aspetti fiscali del finanziamento. Un team composto dalla partner Femke Bierman, Kelly van der Vooren e da Cobie Kuipers di A&O Amsterdam ha agito in relazione agli aspetti di diritto olandese.

Il team di Allen & Overy che ha assistito Campari in relazione agli aspetti M&A è stato diretto dal partner M&A Alexandre Ancel e dalla counsel M&A Anne-Caroline Payelle (A&O Paris), supportati dagli associates Gaëtan Le Bris e Arthur Curti e ha coinvolto team nelle sedi di A&O a Milano, New York, Washington e Londra.

Biscozzi Nobili Piazza ha agito in qualità di advisor fiscale di Campari Group con un team composto dai partner Enrico Colombo e Massimo Foschi.

Clifford Chance ha assistito il consorzio di banche composto da Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (in qualità di coordinatore globale, mandated lead arranger, bookrunner e sottoscrittore), Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Bank of America, Goldman Sachs Bank Europe SE e Mediobanca (ciascuno in qualità di mandated lead arranger, bookrunner e sottoscrittore) con un team diretto dal partner Ferdinando Poscio e dalla senior associate Minerva Vanni, coadiuvati dall’associate Teresa Giaccardi. Il senior associate Roberto Ingrassia ha prestato assistenza in relazione agli aspetti fiscali. Un team composto dal partner Titus De Vries e dal senior associate Herman Steinvoort di CC Amsterdam ha agito in relazione agli aspetti di diritto olandese.