Allen & Overy e BonelliErede nella prima cartolarizzazione STS privata di Banca Valsabbina

Pietro Bellone, Giovanni Battaglia

Allen & Overy e BonelliErede hanno prestato assistenza in relazione alla prima cartolarizzazione STS privata di Banca Valsabbina avente ad oggetto un portafoglio di mutui residenziali per un valore nominale pari a circa Euro 125 milioni.

L’operazione è stata strutturata da Banca Akros (Gruppo Banco BPM) in qualità di Arranger. I titoli senior sono stati sottoscritti da Banco BPM, mentre i titoli junior da Banca Valsabbina.

Allen & Overy ha agito per Banca Valsabbina con un team diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dall’associate Chiara D’Andolfo, nonché dal counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti fiscali.

BonelliErede ha affiancato Banca Akros e Banco BPM in qualità di drafting counsel con un team guidato dal partner Emanuela Da Rin e dal managing associate Giovanni Battaglia, con il supporto dell’associate Federico Notarianni e da Giuseppe Graniglia. I profili fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Marco Adda, dal managing associate Matteo Viani e dall’associate Paolo Savarese.