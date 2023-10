Allen & Overy e Clifford Chance nella costituzione del programma di Euro-Commercial Paper di Ferrovie dello Stato

L&B Partners Avvocati Associati ha supportato E-Shore, start-up innovativa focalizzata nell’offerta di servizi di ricarica a veicoli elettrici tramite la progettazione, l’installazione e la gestione di infrastrutture di ricarica di tipo normal e fast charge, nella partnership con EnerMia Srl, realtà consolidata e riconosciuta a livello nazionale, qualificata come Charging Point Operator (CPO) e Mobility Service Provider (EMSP).



L’aggregazione mira a creare il primo player indipendente sul panorama italiano, con oltre 750 punti di ricarica a portafoglio localizzati nel 70% delle regioni italiane, nella direzione della capillarizzazione di una rete nazionale di stazioni di ricarica Quick e Fast charge, punti di forza della proposta di valore delle due società.



L&B Partners Avvocati Associati ha assistito E-Shore in qualità di legal advisor in tutte le fasi del deal, dalla strutturazione dell’operazione, alla due diligence alla negoziazione ed esecuzione della documentazione contrattuale, con un team guidato dai partner Davide Pelloso (per gli aspetti corporate) e Bartolo Cozzoli (per gli aspetti pubblicistici) e composto dagli special counsel Giulia Paternostro e Vincenzo Telera, dal senior associate Davide Dotti Currao e dall’associate Umberto Biga. I profili IP sono stati curati dal partner Valentina Bonomo e dal counsel Elena Ronda. I profili giuslavoristici sono stati seguiti dagli avvocati Simone Carrà e Laura Corbeddu dello Studio Legale Littler.



E-Shore è stata assistita da KPMG per quanto concerne gli aspetti fiscali, con un team composto dal partner Giacomo Perrone e dal senior manager Valerio Zaccaria, e contabili/finanziari, con un team composto dall’associate partner Annina Filosa, la senior manager Marilù Leone e l’assistant manager Stefano Piemontese.