Allen & Overy e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici nella cartolarizzazione di crediti deteriorati di IPV Investing

Pietro Bellone, Alexandre Courtejoie

Allen & Overy e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici hanno assistito, rispettivamente, Zenith Service (Gruppo Arrow Global) e IPV Investing (joint-venture di nuova costituzione nel settore degli NPL) nella strutturazione di un programma di cartolarizzazione per l’acquisto e gestione di crediti deteriorati e per l’acquisto di un primo portafoglio avente un gross book value complessivo di circa 450 milioni di euro.



IPV Investing S.p.A. è una società nata a luglio 2023 con sede a Cuneo, specializzata nel recupero del credito, grazie a tre soci fondatori: ViViBanca S.p.A., Carlo Palla e Stefano Inguscio. È un attore proattivo nel mercato secondario che si pone l’obiettivo di valorizzare i crediti considerati “problematici”, dando l’opportunità a famiglie e imprese di chiudere definitivamente pendenze ancora aperte e recuperare una posizione finanziaria sostenibile.



I titoli partly-paid emessi da una società veicolo ai sensi della legge 130/99 sono stati sottoscritti da IPV investing e altri investitori istituzionali. Zenith ha curato i profili relativi alla costituzione della società veicolo e ha assunto i ruoli di Master Servicer, Corporate Servicer, Calculation Agent e Representative of the Noteholders.



Il team di Allen & Overy è stato guidato dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dall’associate Chiara D’Andolfo.



Il team di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici è stato guidato dall’equity partner Marc-Alexandre Courtejoie, coadiuvato dall’associate Marco Malesci per gli aspetti relativi alla costituzione della joint-venture societaria, dagli associate Carolina Caslini e Riccardo Barreca per gli aspetti relativi al programma di cartolarizzazione e dal junior partner Roger Demoro per gli aspetti fiscali.