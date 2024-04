Allen & Overy e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici nell’accordo per l’acquisizione della maggioranza di Yard Reaas da parte di AnaCap

Francesca Croci, Paolo Nastasi, Roberto Gambino

Allen & Overy ha assistito AnaCap, fondo pan-europeo di private equity, nell’accordo per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in YARD REAAS, leader in Italia nella consulenza real estate e nella gestione integrata di servizi immobiliari che opera per conto di investitori istituzionali e banche. Nell’operazione Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito i soci venditori, IRE Holding e DeA Capital Partecipazioni.

Questa operazione consentirà a YARD REAAS di accelerare la strategia di crescita in Italia e all’estero e di continuare il programma di acquisizioni, in linea con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la propria posizione sul mercato e soddisfare le crescenti esigenze dei clienti attraverso un’offerta sempre più vasta di servizi innovativi. I manager Emanuele Bellani, Paolo Datti e Paolo Perrella rimarranno come azionisti della società e continueranno a guidarla nel suo percorso di crescita e internazionalizzazione.

Il completamento dell’operazione è soggetto alle consuete condizioni sospensive.

Il team di Allen & Overy è stato diretto dal partner Corporate Paolo Nastasi, coadiuvato dalla senior associate Francesca Croci, dagli associate Enrico Roveda e Matteo Bortolamai e dalle trainee Ludovica Boiocchi e Sofia Antonello.

Nell’operazione hanno altresì prestato assistenza il counsel Luca Amicarelli, la senior associate Roberta Errico e la legal intern Maria Chiara Costantini per gli aspetti di diritto amministrativo; il partner Livio Bossotto, il senior associate Claudio Chiarella e le trainee Maria Chiara Quintiliani e Francesca Corbinelli per gli aspetti di diritto del lavoro e privacy; l’associate Riccardo Ingrao in relazione agli aspetti financing; la senior associate Veronica Rossetti e la trainee Marina Zagolin per i profili compliance; la senior associate Margherita Banfi per gli aspetti di Intellectual Property; il senior associate Luca Di Lorenzi per le questioni regolamentari; l’associate Arianna Fletcher e la trainee Gloria Pizzoccheri per i profili antitrust.

Lo studio legale e tributario di EY ha assistito AnaCap per tutti i profili fiscali della operazione, inclusa la due diligence fiscale con un team coordinato dal partner Alessandro Padula e guidato dal director Aurelio Pensabene e dal manager Marco Rosso e dalla senior Lisa Di Simo; i servizi di due diligence finanziaria sono stati seguiti dal team EY composto dal partner Luca Cosentino, dalla director Virginia Valenti e dal senior manager Alberto Genghini.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha prestato assistenza ai venditori con un team composto dall’equity partner Franco Barucci con il senior associate Roberto Gambino e il junior associate Alex Savoia.

Fivelex Studio Legale e Tributario ha assistito i soci venditori per gli aspetti fiscali con un team composto dal partner Francesco Mantegazza, dal managing associate Edoardo Bassi e dalla junior associate Silvia Castiglioni.