Allen & Overy e Russo De Rosa per l’accordo tra Wipro e Ferretto Group

Giovanni Gazzaniga, Andrea De Panfilis









Ferretto Group ha annunciato la cessione, in favore di Wipro Enterprises Private Limited – o di una società ad essa collegata –, della maggioranza delle quote societarie della controllata Ferretto Automation & Services, che sarà proprietaria della divisione automation & services, a seguito di un conferimento del relativo ramo d’azienda da parte di Ferretto Group, in una logica di piena continuità aziendale e operativa, garantita anche dalla permanenza di una quota di minoranza in favore della famiglia Ferretto e dal ruolo di Riccardo Ferretto, che rimarrà Presidente e Amministratore Delegato della società anche a valle dell’operazione. Resterà invece al 100% di proprietà della famiglia Ferretto la divisione del Gruppo dedicata ai magazzini verticali.



Con oltre 65 anni di storia, Ferretto Group progetta e realizza una gamma completa di soluzioni all’avanguardia per le esigenze di ogni settore e applicazione nell’ambito dei magazzini automatici a trasloelevatore, dei magazzini automatici per lastre e lamiera e dei magazzini verticali.



Con questa operazione, la divisione automation & services si aprirà a una nuova dimensione internazionale attraverso le prospettate sinergie con la multinazionale indiana di Bangalore Wipro Enterprises Private Limited, già attiva, tra l’altro, nell’automazione industriale attraverso la divisione specializzata gestita dalla controllata Wipro Pari. Wipro, già leader di mercato su scala globale nella fornitura di soluzioni di automazione chiavi in mano per i produttori del settore automobilistico, in particolare nei settori dei BEV (Battery Electric Vehicles) e degli HFCV (Hydrogen Fuel Cell Vehicles), punta a espandere – grazie a questa operazione – la propria offerta di prodotto includendo soluzioni di stoccaggio, immagazzinamento e automazione in ambito industriale, CPG (Consumer Products Group), retail ed e-Commerce.



Il perfezionamento dell’intera operazione resta, come di prassi, condizionato all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità ed enti pubblici.



Allen & Overy ha assistito Wipro Enterprises Private Limited con un team multi-giurisdizionale e multi-dipartimentale coordinato dal partner Corporate Giovanni Gazzaniga (nella foto a sinistra), coadiuvato dagli associates Nicolò Baruffi e Giovanna Sottoriva e dalla trainee Houda Latrech.



In Italia, sono altresì intervenuti il partner Livio Bossotto, coadiuvato dal senior associate Claudio Chiarella, dall’associate Paolo Astarita e dalla trainee Mariachiara Quintiliani per gli aspetti giuslavoristici, l’associate Elena Cirotti per gli aspetti di data protection, la senior associate Margherita Banfi per gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale, il counsel Luca Amicarelli, coadiuvato dalla senior associate Roberta Errico per gli aspetti regolamentari e di diritto pubblico, e coadiuvato dall’associate Arianna Fletcher per gli aspetti FDI, e il partner Emilio De Giorgi, coadiuvato dall’associate Arianna Fletcher per i profili antitrust.



PwC ha agito quale advisor finanziario di Wipro.



Lo Studio Russo De Rosa Associati ha assistito Ferretto Group con un team trasversale legale e fiscale, coordinato dal partner Andrea De Panfilis (nella foto a destra), e composto da Caterina Giacalone, Valentina Colonna e Alessio Borghini, per gli aspetti legali, e dal partner Alessandro Manias e Andrea Massaccesi per le tematiche fiscali, occupandosi anche delle operazioni straordinarie riorganizzative prodromiche e successive al perfezionamento del deal.



Translink Corporate Finance ha agito quale advisor finanziario al fianco di Ferretto Group.