Allen & Overy con HÄRTHA Group nell’acquisizione di Vacuum

Antonio Ferri

Allen & Overy ha assistito HÄRTHA Group GmbH, azienda leader in Europa nei processi di trattamento termico dei metalli e soluzioni per rivestimenti e portfolio company del fondo internazionale di private equity Bencis Capital Partners, nell’acquisizione dell’intero capitale sociale di Vacuum S.p.A. L’acquisizione consentirà a HÄRTHA Group GmbH di consolidare il suo network e di espandersi ulteriormente nel mercato italiano.



“L’acquisizione di Vacuum ci permette di continuare a creare valore nel nostro settore” ha commentato Sven Killmer, CEO di HÄRTHA Group. “L’integrazione della società all’interno di HÄRTHA Group è in linea con i nostri obiettivi strategici”.



Vacuum è un’azienda innovativa che opera da più di 40 anni come operatore specializzato nel trattamento termico. Fondata nel 1975 a Trezzano sul Naviglio, Vacuum è una delle prime aziende italiane ad aver introdotto la tecnologia dei trattamenti termici in vuoto. L’azienda vanta clienti nei settori aerospaziale, dell’ingegneria meccanica e impiantistica, delle energie rinnovabili e biomedicale.



Antonio Ferri, counsel di Allen & Overy, ha commentato: “Siamo lieti di aver assistito HÄRTHA Group GmbH in questa acquisizione strategica, che rafforza la sua posizione di player di rilievo nel settore del trattamento termico in Europa. É per noi fondamentale supportare i nostri clienti in operazioni cross-border complesse, facendo leva sul nostro network internazionale e sulla nostra competenza multidisciplinare”.



Il team di Allen & Overy al fianco di HÄRTHA Group GmbH è stato diretto dal counsel Antonio Ferri, coadiuvato dall’associate Marta Avara e dalla trainee Ludovica Boiocchi per gli aspetti corporate. Nell’operazione hanno prestato altresì assistenza la senior associate Margherita Banfi per le questioni di proprietà intellettuale, la senior associate Roberta Errico per i profili di diritto amministrativo, la counsel Giorgia Giorgetti e la trainee Chiara Magliulo per gli aspetti labour, e la senior associate Veronica Rossetti per gli aspetti di compliance.



I venditori, Sig.ri Soliveri, Caporali e Ferrari e la società Soliveri D’Este S.p.A., sono stati assistiti dagli avvocati Stefania Bianchi e Sebastiano Costa dello Studio Legale Bianchi.