Allen & Overy lancia Empower Her, il progetto dedicato alla crescita professionale femminile









Lo studio legale internazionale Allen & Overy lancia “Empower Her”, il suo nuovo progetto di empowerment femminile finalizzato allo sviluppo di un network dedicato alle donne che mira alla crescita professionale ma anche personale. Il progetto si svilupperà con un programma di eventi, incontri formativi e seminari per creare momenti relazionali e occasioni di confronto sulle tematiche che sono risultate di maggiore interesse e attualità sulla base di una survey condotta tra le clienti.



Il primo incontro “Egida Mentis: strategie mentali per la difesa personale” verterà su un tema di attualità, e sarà un’occasione per apprendere le tecniche mentali e gli accorgimenti pratici per aumentare la consapevolezza di sé e individuare, evitare e gestire situazioni di pericolo. L’evento si terrà il 20 novembre alle ore 17.00, presso lo studio a Milano e vedrà la partecipazione di Maurizio Maltese, esperto di arti marziali e formatore con trent’anni di esperienza, e sarà seguito da un cocktail di networking.



Francesca Petronio, partner di Allen & Overy, ha dichiarato: “Empower Her è un progetto creato dalle donne di A&O per le donne con l’obiettivo di favorire la crescita personale e professionale in un contesto in cui lo scambio di esperienze e il supporto reciproco anche tra generazioni diverse rappresenti un catalizzatore. La forza di questo progetto risiede nella forza del networking femminile. Attraverso questa iniziativa vogliamo offrire a noi stesse e alle nostre clienti esperienze molto diverse ma unite da uno stesso fil rouge, vogliamo creare una community di professioniste che metta a fattor comune i suoi valori, che possa confrontarsi sulle sfide da affrontare ogni giorno, discutere di come declinare la leadership al femminile al di fuori degli stereotipi, promuovere la creatività e la diversità come fattori di innovazione e di sviluppo professionale e personale. E vogliamo fare tutto questo divertendoci insieme”.