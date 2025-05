Alma LED e Alma LED Lux hanno assistito i fondi di investimento gestiti da LGT Capital Partners nell’investimento in SICIT

Alessandro Corno, Francesco Di Bari, Luca Magrini

I fondi di investimento gestiti da LGT Capital Partners hanno sottoscritto un accordo vincolante per co-investire nel produttore di biostimolanti SICIT insieme a Renaissance Partners e TPG Rise Climate. Questa operazione si inserisce nell’ambito della crescente attività di LGT Capital Partners in Italia, a seguito del recente ruolo come lead investor in una transazione secondaria insieme al Fondo Italiano d’Investimento.

Il team di Alma LED e Alma LED Lux, coordinato dal Managing Partner Alessandro Corno, ha assistito LGT Capital Partners nella definizione degli accordi vincolanti con Renaissance Partners e TPG Rise Climate per l’investimento in SICIT. Gli aspetti M&A sono stati seguiti dal Partner Luca Magrini, mentre la parte fiscale è stata affidata al Partner Francesco di Bari. Gli aspetti regolamentari lussemburghesi sono stati curati dall’avvocato Corno, supportato dalla Senior Associate Marylisa Izzo.