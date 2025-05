Tutti gli Studi nell’acquisizione strategica di Biokosmes e Rolf Kullgren da parte di BioDue (Riverside)

Giovanni Gazzaniga, Afra Casiraghi, Marco Muratore, Federica Musacchia, Stefano Bellani

The Riverside Company (Riverside), fondo globale di investimento, specializzato nella fascia mid-market, ha acquisito, per il tramite della sua società in portafoglio BioDue S.p.A. (BioDue), Biokosmes S.r.l. (Biokosmes) e Venture Life Manufacturing AB (Rolf Kullgren), oltre ad alcuni prodotti e accordi commerciali associati da Venture Life Group plc (VLG), società inglese quotata e operante nel settore della salute e del benessere dei consumatori.

Questa operazione rappresenta il secondo add-on strategico per BioDue successivamente all’acquisizione di una partecipazione di maggioranza nella stessa da parte di Riverside nel 2023, e va a rafforzare ulteriormente la posizione di BioDue nel mercato degli integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici, confermando il suo ruolo di leader nel panorama europeo della salute e del benessere.

Bird & Bird ha agito al fianco di Riverside con un team internazionale guidato dal partner Giovanni Gazzaniga, che ha seguito gli aspetti M&A dell’operazione affiancato dal senior associate Nicolò Baruffi, dall’associate Giorgio Cesari e dal trainee Andrea Nespoli, e dalla partner Afra Casiraghi, che insieme all’associate Elia Bellazzi ha curato gli accordi commerciali post-closing tra Biokosmes, Rolf Kullgren e VLG, tra cui un manufacturing and supply agreement e un transitional service agreement. Il partner Simone Cadeddu e il counsel Jacopo Nardelli hanno curato gli aspetti di diritto pubblico, normativa regolatoria e controlli sugli investimenti esteri. Il partner Federico Marini Balestra ha seguito i profili antitrust, mentre il partner Gaetano Salvioli i profili fiscali dell’operazione.

Al di fuori dell’Italia hanno agito, per il Regno Unito i partner Graeme Payne e Tom Snaith, i senior associate Nicola Conway e Pieter Erasmus e l’associate Kimberly Tan; in Svezia la counsel Caroline Grotenfelt e il senior associate Michael Butler; nei Paesi Bassi il partner Jeroen van der Lee.

Simmons & Simmons ha assistito VLG in Italia con un team guidato dal partner Marco Muratore e composto dall’associate Federica Musacchia e dalla trainee Carla Nuzzolo.

per gli aspetti corporate, dal partner Marco Palanca e dal managing associate Davide Pellegrini per gli aspetti fiscali, dalla partner Stefania Bergia per gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale, dal partner Stefano Lava per i profili giuslavoristici, dal partner Mauro Pisapia e dal counsel Luigi Pontrelli per gli aspetti relativi alla golden power, dal counsel Federico Perego per i profili banking e dal counsel Riccardo Pennisi per i profili antitrust. Inoltre, il team internazionale di Simmons & Simmons è stato coordinato dalla partner Isabella Roberts.

A&O Shearman ha agito al fianco di BioDue per gli aspetti finanziari dell’operazione con un team guidato dal counsel Frederic Demeulenaere, coadiuvato dalla senior associate Evangeline Schumacher, e con la senior associate Sarah Capella e l’associate Edoardo Brugnoli per gli aspetti di capital markets.

Lo Studio legale internazionale White & Case ha assistito i fondi e gli account gestiti da BlackRock Investment Management (UK) in relazione al finanziamento dell’operazione, con un team che ha incluso i partner Stefano Bellani (Milano) e James Greene (Londra), insieme all’associate Alessia Sommadossi (Milano)