Alma LED nella costituzione di Campus Bio-Medico Investment Holding srl

Marco Nicolini









Nasce Campus Bio-Medico Investment Holding srl, holding di partecipazioni che si occuperà di individuare e accelerare le eccellenze in ambito MedTech e Digital Health provenienti dal mondo della ricerca scientifica e universitaria. Un veicolo innovativo nel panorama del venture capital italiano, in grado di integrare il mondo degli spin-off universitari con le logiche dei fondi di Corporate Venture Capital.



L'iniziativa, promossa da Campus Bio-Medico SpA (CBM SpA) e nata all'interno dell'ecosistema che vede al suo interno l'Università e il Policlinico del Campus, è supportata dalle competenze di Next4, holding di partecipazioni e investitore qualificato ai sensi del fondo rilancio startup di Cassa Depositi e Prestiti. Next4 già negli ultimi anni si è distinta per operazioni interessanti in ambito digital health.



Il Presidente della holding, partecipata da Campus Bio-Medico SpA e Next4Production srl, sarà Giuseppe Garofano, Presidente dell'Associazione Campus Bio-Medico, mentre l'Amministratore Delegato sarà Valerio Fiorentino, manager riconosciuto nel campo del venture capital e del private equity. Il consiglio di amministrazione sarà formato da nove componenti, tra cui il Direttore Generale della CBM SpA Domenico Mastrolitto e Davide D'Arcangelo di Next4 che ricoprirà la carica di consigliere delegato.



Campus Biomedico è stata assistita da Alma LED con un team composto dai partner Marco Nicolini, Alessandro Corno e Andrea Piermartini Rosi, coadiuvati dai senior associate Andrea Venturini e Marco Rosato.