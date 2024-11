Almaviva completa l’emissione obbligazionaria per l’acquisizione di Iteris, Inc.: tutti gli advisor

Andrea Sacco Ginevri, Diego Esposito, Fabrizio Iachini

Almaviva, gruppo italiano leader nell’innovazione digitale e nell’offerta di servizi e soluzioni IT mission-critical in Italia e all’estero, ha concluso con successo una nuova emissione obbligazionaria finalizzata, tra l’altro, alla totale copertura dell’acquisizione del 100% di Iteris, Inc., società quotata al Nasdaq con sede negli Stati Uniti, fornitore di soluzioni hardware e software per la gestione di strutture di mobilità intelligente nel settore pubblico e privato (Smart Mobility), nonché al rifinanziamento del prestito obbligazionario esistente. La società ha inoltre negoziato una nuova linea di credito revolving super senior.

Legance, con un team composto dal partner Andrea Sacco Ginevri (nella foto a sinistra), dal managing associate Edoardo Manni, dal senior associate Lorenzo Locci, e dall’associate Matteo Ghezzi, ha assistito Almaviva per i profili legali di diritto italiano connessi all’acquisizione.

Linklaters ha assistito Almaviva per quanto riguarda gli aspetti financing con un team guidato dal partner Diego Esposito (nella foto al centro) e composto dalle associates Chiara Buscicchio e Federica Subba e dal trainee Gabriele Koohestani dell’ufficio di Milano, dal partner Alexander Naidenov, dal counsel James Simpson e dagli associates Kimberly Martin e Filippo Turci dell’ufficio di Londra per gli aspetti del diritto dello Stato di New York, dalla counsel Linda Taylor e dalla managing associate Marta Fusco per gli aspetti capital markets, dal partner Roberto Egori, dal counsel Fabio Balza, dalla managing associate Eugenia Severino e dall’associate Luigi Spinello per agli aspetti fiscali e dal partner Lucio D’Amario, dal managing associate Giorgio Valoti e dall’associate Emma Lobaccaro per gli aspetti golden power.

Per i profili di diritto statunitense connessi all’acquisizione, Almaviva è stata assistita da King & Spalding LLP, con un team composto dai partner Enrico Granata e Rob Leclerc e dagli associati Connor Ciepluch e Oleg Stratiev per i profili corporate dell’operazione, dal partner Jonathan Talansky per i profili fiscali, dai partner Jill McWhirter e Russel Blythe per i profili di intellectual property, dai partner Jeffrey S. Spigel e Salomé Cisnal de Ugarte e dal counsel Brian Meiners per i profili antitrust, dal partner Philip Ludvigson e dal counsel Michelle Story per i profili CFIUS, dai partner Jake Downing e Sydney Lampard e dal counsel Karen Shriver per i profili relativi a executive compensation and benefits, dal partner Rick Vacura e dal counsel Keric Chin per i profili relativi a government contracts, dai partner Sumon Dantiki and Jarno Vanto per i profili di Data Privacy & Cybersecurity, e dal partner Cynthia Stroman per i profili di diritto ambientale.

EY SLT ha fornito assistenza integrata ad Almaviva S.p.A. con un team guidato dal Partner Fabrizio Iachini (nella foto a destra) e composto dal Senior Manager Michele Coppola, della Manager Agnese Tiracorrendo, dall’ufficio di New York e dal Partner Sjaak de Pagter e dal Senior Manager Amit Sachdeva, dell’ufficio di Houston, relativamente ai profili di due diligence e structuring fiscale nonchè di tax modeling della transazione.

Iteris è stata assistita da Latham & Watkins LLP con un team composto dai partner Steven Stokdyk, Daniel Rees e Brian Duff e dagli associate Mark Goshgarian, Olivia Pettingill, e Diana Chung per i profili corporate dell’operazione, dal partner Eric Cho e dall’associate Brian Rogers per i profili fiscali, dai partner Mark Morris, Nathan Whitaker e Roberto Reyes Gaskin per i profili finanziari dell’operazione, dal partner Holly Bauer e dall’associate Julie Voorhes per i profili relativi a executive compensation and benefits, dal partner Ghaith Mahmood e dall’associate Nicole Nour per i profili di intellectual property, dal partner Aron Potash e dall’associate Georgia Bellett per i profili di diritto ambientale, dal partner Peter Todaro e dagli associate Ben Bouwman e Daniel Baker per i profili antitrust, dal counsel Ruchi Gill e dall’associate Asia Cadet per i profili CFIUS, dal partner Meghan Cocci per i profili real estate, e dal partner Dean Baxtresser e dall’associate Genevieve Hoffman per i profili relativi a government contracts.

Goldman Sachs Bank Europe SE, succursale Italia, ha agito in qualità di unico advisor finanziario per Almaviva, mentre Morgan Stanley ha agito come unico advisor finanziario di Iteris.

PedersoliGattai e Milbank hanno prestato assistenza alle banche dell’emissione obbligazionaria e della revolving linea di credito revolving super senior. PedersoliGattai ha assistito le banche per gli aspetti di diritto italiano, con un team guidato dal partner Gaetano Carrello e composto dal counsel Federico Tropeano e dagli associate Matteo Zoccolan e Virginia Crugnola mentre gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati da un team guidato dal Partner Cristiano Garbarini e composto dalla Partner (Salary) Daniela Caporicci e dalla Counsel Valentina Buzzi.

Milbank ha assistito le banche per i profili di diritto inglese e dello Stato di New York con un team guidato dai partner Ana Grbec, Alexandra Grant e Apostolos Gkoutzinis e composto dagli associates Melanie Probst, Giulia Petragnani Gelosi, Federica Venegoni, Matteo Bonacina, Luca Mirabile e Raiyan Chowdury. Il team è stato assistito anche dal partner Spencer Pepper e dagli associates Abril Kang, Edward McCartney and Daniel Woods mentre gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati da un team guidato dal partner Russell Jacobs e l’associate Freddy Pilkington.