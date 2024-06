AMTF avvocati e GPBL nell’aumento di capitale di Avaneidi s.p.a.

Nicholas Parati, Gianmarco Melillo

AVANEIDI S.p.A., startup italiana fondata nel 2020 dagli imprenditori Rino Micheloni e Sabrina Barbato, ha concluso un’importante operazione di aumento di capitale di Euro 8.000.000,00 per il proprio sviluppo strategico.

L’aumento di capitale è stato interamente riservato a United Ventures SGR S.p.A., gestore di venture capital specializzato in investimenti in startup tecnologiche. Questo investimento evidenzia un impegno condiviso per l’avanzamento delle tecnologie di storage a stato solido, il miglioramento della sicurezza dei dati e la promozione di una transizione digitale sostenibile.

AVANEIDI S.p.A. è stata assistita da AMTF Avvocati con un team composto dal partner Michele Gioffrè, dal partner Piercarlo Antonelli e dal senior associate Nicholas Parati.

Lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito United Ventures SGR S.p.A. con un team composto dal partner Giuseppe Toia e dall’associate Gianmarco Melillo.

Avaneidi sviluppa sistemi di storage aziendali completi basati su un rigoroso approccio “security by design” a 360 gradi, garantendo un livello senza precedenti di sicurezza informatica, protezione e affidabilità dei dati per applicazioni aziendali. I progressi nella tecnologia di storage di Avaneidi migliorano le prestazioni, la sicurezza e riducono il consumo energetico. Questo consente ai dispositivi elettronici e ai data center di aumentare l’efficienza operativa e limitare la loro impronta di carbonio, affrontando obiettivi chiave di sviluppo sostenibile come l’energia pulita e l’innovazione industriale sostenibile.

Le Enterprise Solid State Drives (ESSDs) di Avaneidi utilizzano chip personalizzati e algoritmi avanzati, fornendo una soluzione su misura ottimizzata per applicazioni ad alte prestazioni e di sicurezza informatica. Progettati per data center on-premise, i loro dispositivi di storage offrono un’alternativa conveniente e altamente efficiente alle soluzioni di storage tradizionali, caratterizzandosi per una maggiore durata dei drive, una sicurezza migliorata e significativi risparmi energetici.