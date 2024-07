Andersen con il gruppo Brugola nell’operazione di finanziamento

Marco Giorgi, Paola Pellegrini, Alessio Gambuzza

Andersen assiste il gruppo italiano Brugola nella conclusione di un club deal per un’operazione di finanziamento a lungo termine, unsecured, per complessivi 23 milioni di euro, volta a sostenere il business plan del Gruppo focalizzato sulla crescita e l’internazionalizzazione.

Per accompagnare l’articolato piano pluriennale degli investimenti del Gruppo, Andersen Italia ha agito in qualità di Debt Advisor per le attività di structuring dell’operazione, coordination con gli istituti finanziari ed execution dei contratti di finanziamento, con un team composto da Alessio Gambuzza, Paola Pellegrini e Matilde Fassio.

Sotto la guida del partner Marco Giorgi, responsabile del dipartimento Banking & Finance, Andersen ha altresì fornito assistenza legale per la negoziazione e definizione dei contratti di finanziamento e della restante documentazione finanziaria necessaria per il perfezionamento dell’operazione.

I primari istituti di credito che hanno partecipato a tale operazione di finanziamento su base club deal sono Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole Italia e Banco BPM e sono stati assistiti da PedersoliGattai, con un team guidato dalla partner Maura Magioncalda e composto da Michele Parlangeli e Daria Davoli.

Il finanziamento è stato inoltre assistito da Garanzia Futuro di Sace.

“Questo finanziamento segna un passo significativo nel nostro percorso di crescita strategica – commenta Jody Brugola, Presidente di Brugola OEB –. Con il sostegno di questi istituti di credito di prim’ordine, siamo pronti ad accelerare i nostri investimenti per rafforzare ulteriormente la nostra leadership nel settore e perseguire gli obiettivi del nostro piano di sviluppo. I risultati positivi del primo semestre del 2024 confermano la validità delle nostre strategie e ci incoraggiano a guardare con fiducia al futuro. La nostra intenzione rimane quella di continuare a valorizzare il Made in Italy e la produzione nel nostro territorio”.