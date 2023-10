Andersen in Italia amplia le proprie competenze di Corporate Finance con l’integrazione di Cesare Conti

Cesare Conti e Andrea De Vecchi









Andersen – studio internazionale di consulenza fiscale, legale e finanza aziendale, con oltre 400 sedi nel mondo – ha recentemente siglato un accordo di integrazione con Conti & Partners.



Cesare Conti, professore di Corporate Finance presso il Dipartimento di Finanza dell’Università Bocconi e Managing Partner di Conti & Partners, assume la qualifica di Partner con l’obiettivo di costituire e coordinare la nuova Business Unit “Corporate Finance Advisory”, che lavorerà in modo integrato con le altre due Business Unit, Tax e Legal. Andersen acquisisce, così, un esperto della materia insieme al suo team di professionisti che vantano una vasta esperienza sul campo. La Business Unit si occuperà di valutazioni (business e real estate), M&A advisory, Deal Structure & Due Diligence, Debt Advisory, e Gestione dei rischi finanziari.



Cesare Conti insegna “Valutazioni di Azienda”, “Financial & Enterprise Risk Management” e “Finanza Aziendale”. È il responsabile del corso CLEAM di “Finanza Aziendale” nella Bocconi Undergraduate School, e coordina il ciclo di seminari “Finance Ethics & Sustainable Finance” nella Bocconi Graduate School.



“Dopo aver avuto modo di dialogare con Cesare – ha sottolineato Andrea De Vecchi, CEO di Andersen e co-Managing Partner dell’area Europa per Andersen Global – è diventato evidente che il suo ingresso, insieme al team, avrebbe ulteriormente consolidato la qualità e la presenza di Andersen nel mercato italiano. Sono leader nel settore delle valutazioni e la loro esperienza ci aiuterà a offrire soluzioni mirate per soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti”.



Il Chairman di Andersen Global e CEO di Andersen in US Mark Vorsatz ha commentato l’accordo affermando: “L’ingresso di Cesare e del suo team apporta ulteriore valore aggiunto alla nostra organizzazione in Italia e potenzia le nostre capacità nell’ambito delle valutazioni in tutta la regione europea. Questa operazione riflette il nostro impegno ad essere un’organizzazione di riferimento che stabilisce lo standard per i migliori servizi integrati a livello globale”.



“Ho iniziato a considerare seriamente la possibilità di collaborare con Andersen – ha dichiarato Cesare Conti – solo dopo aver conosciuto Mark e Andrea, e dopo aver interagito con un numero significativo di partner, director, manager e associate di Andersen, in Italia e all’estero. Sono rimasto impressionato dalla qualità e dallo spirito di squadra, che fanno di Andersen una vera global firm. Mi sono quindi convinto che, insieme, avremmo potuto fornire consulenza finanziaria indipendente di qualità alle aziende e ai fondi di private equity, potendo anche contare sulle importanti competenze legali e fiscali e su un network davvero globale”.