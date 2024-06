Andrea Carlevaris e Paolo Di Giovanni alla guida della practice di Arbitrati Internazionali di BonelliErede

Andrea Carlevaris Paolo Di Giovanni

BonelliErede annuncia la nomina di Andrea Carlevaris (Roma) e Paolo Di Giovanni (Milano) quali nuovi Co-Head della practice di Arbitrati Internazionali fondata dal Prof. Antonio Crivellaro, che tuttora ricopre il ruolo di Of Counsel del team.

Andrea Carlevaris è entrato a far parte dello studio come Partner nel 2017, ruolo che aveva già ricoperto tra il 2010 e il 2012 successivamente all’ingresso in BonelliErede nel 2003. In precedenza, ha ricoperto per cinque anni la carica di Segretario Generale della Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (ICC). Interviene come arbitro e difensore in procedimenti arbitrali internazionali, occupandosi in particolare di contenzioso relativo a contratti internazionali, specialmente relativi a gare d’appalto, energia e M&A, nonché ad investimenti internazionali, diritto internazionale privato e pubblico e procedura civile internazionale.

Paolo Di Giovanni è entrato in BonelliErede nel 2000 e ne è diventato socio nel 2012 dopo aver maturato esperienze internazionali presso Slaughter and May e 20 Essex Street. Si occupa di arbitrati internazionali e contenziosi, con particolare riguardo a operazioni di M&A, construction, progetti infrastrutturali per l’energia, trasporti, fornitura di gas e revisione dei prezzi, responsabilità per danni ambientali e corruzione internazionale.

Carlevaris e Di Giovanni guidano un team di venti professionisti operanti in tutta l’area EMEA, inclusi cinque Partner e due Of Counsel, con esperienza consolidata in una vasta gamma di aree di pratica e con una profonda conoscenza dei sistemi legali a livello globale. L’anno scorso, BonelliErede ha potenziato la practice con l’ingresso di Richard Samuel, partner esperto in arbitrati internazionali, presso la sede di Londra. Inoltre, in linea con la strategia di sviluppo, il team sta espandendo la propria presenza a Dubai e in Medio Oriente, con un associate attualmente distaccato presso l’ufficio degli Emirati Arabi Uniti.

Andrea Carlevaris ha così commentato la nomina: “Negli ultimi anni il team di arbitrato internazionale di BonelliErede ha rafforzato la sua posizione di importante player internazionale, non solo europeo, in grado di gestire procedimenti arbitrali anche retti dal common law e particolarmente attivo in America Latina, Medio Oriente ed Africa. Sono felice di assumere questo nuovo ruolo in un gruppo di colleghi di straordinaria qualità umana e professionale.”

Paolo Di Giovanni ha dichiarato: “È un grande piacere assumere questo importante ruolo alla guida di un gruppo così valido e diversificato, composto da professionisti di grandissimo talento. Guardiamo al futuro con fiducia, con l’obiettivo di continuare a espandere la practice a livello internazionale”.

“Ringraziamo Andrea e Paolo per la loro disponibilità e per l’impegno. Siamo certi che saranno da stimolo per tutta la squadra e che continueranno a sviluppare la practice di Arbitrati Internazionali dello Studio per i nostri clienti, ovunque essi operino nel mondo” hanno commentato Eliana Catalano e Massimiliano Danusso, rispettivamente Managing Partner e Presidente di BonelliErede.