Annullabile la delibera la cui convocazione pervenga al condomino dopo l’assemblea

L’avviso di convocazione che sia pervenuto al condomino successivamente all’assemblea è da considerare intempestivo e l’assemblea annullabile su iniziativa dell’assente pretermesso. Lo precisa il Tribunale di Roma con sentenza n. 13794 del 10 settembre 2024.

Il caso

Una condomina evocava in giudizio il condominio esponendo di non aver potuto partecipare all...