Annullabile la delibera se l'assemblea condominiale si tiene in luogo diverso da quello previsto di Fulvio Pironti

E' annullabile la delibera nel caso in cui l'assemblea si sia svolta in un luogo diverso da quello indicato nell'avviso di convocazione. Il luogo dell'assemblea non può essere mutato poco prima dell'apertura dell'assemblea per cui l'invio di una pec ai condòmini per avvertirli è tardivo. E' l'interessante precisazione del Tribunale di Rimini resa con sentenza n. 774 pubblicata il 14 agosto 2023.



Il caso

Due condòmini impugnavano la delibera dinnanzi al Tribunale di Rimini ritenendola affetta da...