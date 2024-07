Annullamento del contratto viziato da dolo sul prezzo

Contratto di compravendita - Vendita auto usata - Manomissione contachilometri - Annullamento per dolo - Restituzione del prezzo

In tema di annullamento del contratto per dolo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1439 e 1440 c.c., il dolus causam dans, ossia tale che senza di esso l’altra parte non avrebbe contrattato (sull’an), si distingue dal dolus incidens, ossia che influisce sulle sole condizioni della contrattazione (sul quomodo), ma non è determinante del consenso, il quale ...