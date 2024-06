Antonio Legrottaglie ed Edoardo Galeotti promossi nuovi partner di Dentons

Antonio Legrottaglie, Edoardo Galeotti

Lo studio legale Dentons annuncia la nomina a partner degli avvocati Antonio Legrottaglie ed Edoardo Galeotti.

Antonio Legrottaglie, entrato in Dentons nel 2017 in qualità di Senior Associate, fa parte del team di Corporate M&A dello Studio. Assiste principalmente fondi di private equity e club deal italiani ed esteri. In tale contesto, ha sviluppato una riconosciuta specializzazione nell’assistere founder e financial sponsor di progetti di build-up, supportandoli sia nella creazione della piattaforma societaria iniziale sia nelle varie operazioni di acquisizione incluse nella pipeline del progetto. Inoltre, da diversi anni, opera anche nel settore del venture capital e delle start-up, assistendo regolarmente investitori italiani ed esteri in tutte le tipologie di round di investimento e fornendo consulenza a start-up e scale-up caratterizzate dal forte sviluppo tecnologico. Infine, ha maturato una pluriennale esperienza nei settori healthcare e life science, assistendo clienti italiani ed esteri in acquisizioni, dismissioni e joint venture.

Edoardo Galeotti, entrato in Dentons nel 2016 in qualità di Senior Associate, fa parte del team di Banking and Finance dello Studio. L’avvocato Galeotti assiste primarie banche italiane e internazionali, istituzioni finanziarie, fondi di private equity e private debt e società (quotate e non) in relazione a operazioni di acquisition e leveraged finance, corporate e syndicated lending. Vanta, segnatamente, una specializzazione nelle operazioni di real estate finance con particolare riguardo all’assistenza ai fondi (borrower side) e al Fund Finance, lato fondi. È specializzato, inoltre, in complesse operazioni leverage buy-out, italiane e cross-border, che coinvolgano banche e istituzioni finanziarie. Infine, supporta i clienti in qualsiasi tipologia di finanziamento alle imprese in crisi.

Con queste nuove nomine, Dentons conta così 44 partner, per un totale di oltre 160 professionisti.

Le promozioni confermano l’impegno dello Studio nella valorizzazione delle proprie risorse. Lo Studio supporta infatti i candidati alla partnership con un programma dedicato che mira, da un lato, a valutarne le capacità, e, dall’altro, a prepararli al ruolo.

Oltre ai nuovi partner, è stato promosso al ruolo di managing counsel Alessandro Gnoato del dipartimento di Real Estate, mentre sono stati promossi al ruolo di senior counsel Filippo Frabasile, Giulia Marcucci e Marco Prandelli, rispettivamente nelle practice di Corporate M&A, Litigation and Dispute Resolution, ed Employment and Labor. Infine, sono stati promossi al ruolo di counsel Riccardo Narducci e Bianca Chiara Sinisi del dipartimento di Banking and Finance e Carlotta Soli del dipartimento di Real Estate.