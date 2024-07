Antonio Micalizzi di LawaL Legal & Tax Advisory nominato nel Collegio Sindacale di Fenzi Group S.p.A.

Antonio Micalizzi

Antonio Micalizzi, Partner di LawaL Legal & Tax Advisory, è stato nominato come membro del Collegio Sindacale di Fenzi Group SpA per il triennio 2024-2026.

Fondata nel 1941, Fenzi Group è leader mondiale nei prodotti chimici per l’industria della lavorazione del vetro. Punto di riferimento internazionale per la produzione di sigillanti e componenti per vetro isolante ad alte prestazioni, vernici protettive e soluzioni chimiche per l’intero ciclo di produzione degli specchi, vernici organiche e smalti decorativi per qualsiasi tipo di applicazione - architettura e design d’interni, elettrodomestici, automotive, packaging in vetro.