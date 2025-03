A&O Shearman con ANIMA nell’OPA da parte di Banco BPM Vita

Emanuele Trucco

A&O Shearman assiste ANIMA Holding S.p.A. (la “Società”) e i suoi consiglieri indipendenti in relazione all’offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni della Società promossa da Banco BPM Vita S.p.A., società controllata da Banco BPM S.p.A., che avrà inizio lunedì 17 marzo 2025.

L’offerta, sottoposta a talune condizioni di efficacia, è finalizzata al delisting della Società. Qualora le condizioni di efficacia si verifichino (o siano rinunciate, a seconda dei casi) e, pertanto, l’offerta divenga efficace, Banco BPM Vita S.p.A. riconoscerà agli aderenti un corrispettivo in denaro pari a EUR 7,00 (cum dividendo) per ciascuna azione portata in adesione all’offerta per un possibile esborso massimo di circa EUR1.776 milioni.

ANIMA è il più grande Gruppo indipendente del risparmio gestito in Italia, con un patrimonio complessivo in gestione di circa 204 miliardi di euro* e più di un milione di clienti. Realizza e gestisce soluzioni di investimento lungimiranti, flessibili e costruite intorno alle esigenze specifiche dei clienti, siano essi investitori istituzionali (gruppi assicurativi e finanziari, fondi pensione, casse di previdenza), imprese o privati. La capogruppo ANIMA Holding S.p.A. è una public company quotata alla Borsa di Milano dal 2014.

Il team di A&O Shearman al fianco di Anima Holding S.p.A. e dei consiglieri indipendenti è guidato dal partner Emanuele Trucco, coadiuvato dalle associate Greta Dell’Anna e Mara Cagnana e dal trainee Gianfilippo Attanasio.