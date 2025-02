A&O Shearman e Chiomenti nella seconda cartolarizzazione di finanziamenti per auto ecosostenibili di Toyota Financial Services Italia

Gianrico Giannesi, Ludovica Cipolla, Pietro Bellone e Chiara D’Andolfo

Si tratta della seconda operazione per Toyota Financial Services Italia (TFSI) nonché la prima di mercato in Italia del 2025.

Il valore dell’operazione è di circa 620 milioni di euro. I titoli senior – provvisti di rating da parte di Fitch e Moody’s e quotati presso il segmento Euronext Access Milan Professional di Borsa Italiana – sono stati collocati presso investitori qualificati. I titoli junior sono stati sottoscritti da TFSI. L’operazione è stata strutturata in conformità ai criteri di semplicità, trasparenza e standardizzazione (c.d. “STS”) previsti dalla regolamentazione europea.

Chiomenti ha assistito – nel ruolo di transaction counsel – Citi, in qualità di arranger e co-lead manager, e BNP Paribas, in qualità di co-lead manager, con un team guidato dal partner Gianrico Giannesi e composto dal counsel Ludovica Cipolla e dagli associate Andrea Cocciolo e Sara Baccan. I profili di diritto inglese della cartolarizzazione sono stati trattati dal counsel Fraser Wood, i profili relativi all’operazione in derivati sono stati curati dal counsel Sara Cerrone coadiuvata dall’associate Federica Martone mentre i profili fiscali sono stati curati dall’of counsel Maurizio Fresca e dall’associate Italo Bove.

A&O Shearman ha assistito TFSI con un team diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dall’associate Chiara D’Andolfo e dal trainee Luca Marchesini. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza in merito ai profili fiscali dell’operazione. Un team di professionisti basati a Milano e Londra ha curato gli aspetti di diritto inglese.