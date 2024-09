A&O Shearman e Legance nella cartolarizzazione, prima nel suo genere, a supporto del finanziamento infrastrutturale KKR-NetCo

Pietro Bellone, Fabio Gregoris, Andrea Giannelli

A&O Shearman e Legance hanno prestato assistenza in relazione alla strutturazione di una tranche di cartolarizzazione finalizzata alla sindacazione di una parte del finanziamento a supporto di KKR nell’acquisizione di NetCo, le attività della rete fissa di TIM, e nell’integrazione con FiberCop. L’acquisizione rappresenta la più grande operazione relativa ad un’infrastruttura digitale in Italia negli ultimi 5 anni.

Per la prima volta è stata utilizzata la tecnica della cartolarizzazione per coinvolgere investitori istituzionali in un investimento infrastrutturale. Zenith Global ha gestito la costituzione del veicolo di cartolarizzazione e svolto i ruoli di Corporate Servicer, Master Servicer e Calculation Agent.

A&O Shearman ha assistito un gruppo di istituti finanziari con un team diretto dai partner Pietro Bellone e Annette Kurdian, composto dal senior associate James Ashcroft e dagli associates Fabio Gregoris, Riccardo Ingrao, Leonie Adam e Ruby-Jane van Zyl. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia e l’associate Doris Ceoromila hanno prestato assistenza in relazione ai profili fiscali.

Legance ha assistito KKR/NetCo con il senior senior partner Andrea Giannelli e il partner Vittorio Pozzi, insieme al senior counsel Roberto Mazzarano e al senior associate Jurgen Hyka. Il senior counsel Francesco Di Bari ha prestato assistenza in relazione agli aspetti fiscali.