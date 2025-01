A&O Shearman con Nexi nella cessione del ramo di azienda Capital Market a Sesa

Emanuele Trucco

A&O Shearman ha assistito Nexi Payments S.p.A. (“Nexi”) nel rafforzamento della partnership industriale con Sesa (“Sesa”), operatore di riferimento nel settore Digital Technology, System Integration e Business Application per il segmento business, attraverso la sottoscrizione di un accordo vincolante per la cessione del ramo di azienda soluzioni software di Capital Market a Base Digitale Group (“BDG”), società controllata da Sesa.

La piattaforma software del ramo di azienda Capital Market, già sviluppata su licenza della società ATS, controllata da Sesa attraverso BDG, fornisce un sistema di sorveglianza delle negoziazioni che utilizza dati in tempo reale per rilevare abusi di mercato e pratiche manipolative, rappresentando una soluzione di compliance dedicata a supportare il monitoraggio dei diversi obblighi delle direttive sui mercati finanziari, come abusi di mercato, insider trading ed internal dealing. La piattaforma è rivolta a intermediari, società di gestione dei mercati ed Autorità di Vigilanza e garantisce una sorveglianza immediata sui mercati finanziari.

Il team di A&O Shearman al fianco di Nexi è stato guidato dal partner Emanuele Trucco, coadiuvato dall’associate Eliana Cioffi e dalla trainee Chiara Basile Baldessarre.

L’operazione è stata seguita dal team legale in-house di Sesa composto da Virginia Barni e per Nexi sono intervenute Monica Coppo e Rachele Cera.

Lo studio TaxWise è intervenuto in relazione agli aspetti fiscali dell’operazione per conto di Nexi con il socio Prof. Guglielmo Fransoni.