Arcaplanet acquisisce Happy Friends Ospedali Veterinari. Gli studi legali.

Giovanna Vecchio, Fabrizio Ragazzini, Giulio Pinetti e Davide Geraci









Gitti and Partners ha assistito il Gruppo Arcaplanet nell’acquisizione dell’intero capitale delle strutture veterinarie a marchio Happy Friends Ospedali Veterinari. Il team multidisciplinare di Gitti and Partners - che ha supportato la struttura guidata dal CFO Alessandro Strati - è stato coordinato dal managing partner Vincenzo Giannantonio, insieme a Giovanna Vecchio, Fabrizio Ragazzini, Anastasia Cichetti, Martina Maltese e Elisabetta Trecani per gli aspetti corporate-M&A, nonché a Chiara Perego e Simonetta Cerasani per gli aspetti real estate, a Elisa Mapelli e Francesco Cannavina per gli aspetti labour, a Laura Sommaruga e Federico Ianeselli per i profili regolamentari, a Flavio Monfrini e Filippo Maria Leone Valle per i profili privacy e 231 e a Marco Blei per gli aspetti IT e IP. Gianluigi Strambi, Mattia Gigliotti e Alessandro Cuzzola Albanese hanno assistito Arcaplanet per le attività di tax due diligence e i profili fiscali dell’operazione. I soci di maggioranza di Happy Friends Ospedali Veterinari sono stati assistiti da BLF Studio Legale con un team composto dal partner Giulio Pinetti, insieme a Davide Geraci e Maddalena Natali. Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal notaio Ciro De Vivo.