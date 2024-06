Ardian rafforza il proprio commitment in Dedalus

Paola Pagani, Paola Cairoli, Elisa Lelpo, Alessandro Antoniozzi, Paolo Ferrandi

Un consorzio guidato da Ardian, società di investimento leader a livello mondiale, ha perfezionato l’operazione di acquisizione di un’ulteriore partecipazione pari a circa il 19% di Dedalus, azienda leader in Europa nel settore dei software per il settore della sanità, dal fondatore Giorgio Moretti e dal suo partner di minoranza il fondo Three Hills Capital Partners.

Con il perfezionamento dell’operazione, il consorzio guidato da Ardian detiene indirettamente una quota pari a circa il 93% di Dedalus, mentre Health Holding Company, veicolo partecipato dal fondatore Giorgio Moretti e dal suo partner di minoranza il fondo Three Hills Capital Partners, mantiene una quota pari a circa il 6% e continuerà a fare parte del consiglio di amministrazione. L’accordo ha l’obiettivo di supportare Dedalus nella sua nuova fase di espansione.

Giovannelli e Associati ha assistito Ardian negli aspetti legali relativi agli accordi con Health Holding

Company e il fondatore con un team coordinato dal partner Fabrizio Scaparro e composto dalle senior associate Paola Cairoli e Paola Pagani e dagli associate Carlo Guida, Ilaria Meda e Marika Gentile. Clifford Chance ha assistito Ardian negli aspetti legali relativi agli accordi con i co-investitori con un team guidato dai partner Paolo Sersale e Filippo Isacco e composto dalla senior associate Elisa Ielpo e dall’associate Mariasole Rinciari. I profili antitrust sono stati seguiti da un team composto dal partner

Luciano Di Via, dal senior associate Antonio Mirabile e dall’associate Maria Bazzini, mentre quelli finance dai senior associate Francesco Napoli e Minerva Vanni, coadiuvati da Gabriele Piccinino.

Gitti and Partners, con il socio Paolo Ferrandi, ha assistito Ardian negli aspetti fiscali e di struttura dell’operazione.

Lo Studio Legale Cappelli RCCD ha assistito Health Holding Company, il fondatore Giorgio Moretti e il suo partner di minoranza il fondo Three Hills Capital Partners per tutti i profili legali dell’operazione con un team guidato dal senior partner Roberto Cappelli e composto dalla partner Valentina Dragoni, dai senior associate Alessandro Antoniozzi e Giulia Martino e dalle associate Maria Chiara Cappelli e Clarissa di Lorenzo. I profili finance sono stati seguiti dalla senior associate Deborah De Rosa mentre i profili IP dalla partner Alessandra Feller coadiuvata dalla senior associate Giulia Iozzia e dall’associate Ginevra Lombardi. Per Dedalus ha altresì operato un team legale interno coordinato dal group general counsel Giovanni Cucchiarato e dalla deputy group general counsel Maria Chiara Argenton e composto dalle legal counsel Simona Taddei e Federica Cazzetta.