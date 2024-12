Arkema acquisisce il business di adesivi per laminazione di imballaggi flessibili di Dow

Teodora Marocco, Teodora Marocco, Nicola Zito

Arkema ha completato l’acquisizione del business di adesivi per laminazione di imballaggi flessibili di Dow, uno dei principali produttori di adesivi per il mercato degli imballaggi flessibili, con un fatturato annuo di circa 250 milioni di dollari USA. L’acquisizione proposta espanderà significativamente il portafoglio di soluzioni di Arkema per il packaging flessibile, consentendo al Gruppo di diventare un attore chiave in questo mercato interessante.

L’acquisizione è pienamente in linea con la strategia del Gruppo di espandersi in tecnologie superiori e mercati in crescita, e rappresenta un ulteriore passo importante per supportare la crescita futura del suo segmento Adhesive Solutions. La transazione si basa su un valore d’impresa di 150 milioni di dollari USA (circa 10 volte l’EBITDA previsto per il 2024) e comporterà circa 50 milioni di dollari di costi di implementazione o investimenti (capex) nei prossimi tre anni.

Arkema è stata assistita da Proskauer per gli aspetti internazionali.

Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP ha assistito Arkema per la parte italiana dell’operazione, con un team che include il partner Luca Leonardi (nella foto) e gli associate Valeria Greco e Niccolò Casartelli per i profili societari, Claudia Schmiedt e Sara Salmeri per gli aspetti di diritto del lavoro. Carnelutti Law Firm, con i partner Paolo Baruffi, Mario Ippolito e Fabio Fusco, ha assistito Arkema per gli aspetti di carattere fiscale e contabile.

Il gruppo DOW è stato assistito dallo studio statunitense Mayer Brown e, per gli aspetti di diritto italiano, da GOP con un team guidato dalla partner Teodora Marocco per i profili ambientali e dal managing associate Nicola Zito per i profili M&A, coadiuvati dagli associate Giada Tombesi e Erika Mazzucotelli. Gli aspetti di diritto immobiliare sono stati seguiti dal partner Gianfranco Toscano e dall’associate Mariangela De Cesare, mentre i profili di diritto del lavoro sono stati seguiti dal partner Emanuele Panattoni e dall’associate Paola Cavalli. Gli aspetti relativi alla golden power sono stati seguiti dal partner Francesco Salerno e dall’associate Marco Grantaliano.