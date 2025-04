Ashurst con Copenhagen Infrastructure Partners nella partnership con GC Storage per lo sviluppo di una pipeline di batterie da 2.3 GW Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito Copenhagen Infrastructure Partners nella partnership (attraverso il proprio fondo Flagship Fund CI V) con lo sviluppatore italo- inglese GC Storage Service Limited per lo sviluppo di una pipeline di batterie da 2,3 GW da realizzarsi su larga scala in Italia.