Ashurst, Green Horse Legal Advisory, IPG Lex&Tax con Sonnedix in un green loan da €260 milioni

Carloandrea Meacci, Federica Periale, Carlo Montella, Maria Teresa Solaro, Cristiano Lenti, Maria Luisa Appendino

Lo studio legale internazionale Ashurst e Green Horse Legal Advisory hanno assistito, rispettivamente, Sonnedix e i finanziatori nel finanziamento green da 260 milioni di euro per finanziare la realizzazione di progetti di energia rinnovabile in Italia.

Il finanziamento multi-borrower comprende lo sviluppo, su base project finance, di progetti fotovoltaici greenfield in Sicilia e in Sardegna con una capacità totale di circa 200 MW, nonché una linea di finanziamento per l’acquisizione di un asset operativo.

Il finanziamento è stato concesso da un pool di banche tra cui Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA - Filiale di Milano, CaixaBank SA, Filiale Italia, La Banque Postale SA e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank - Filiale di Milano (con funzione anche di Agente). Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA - Filiale di Milano, CaixaBank SA, Filiale Italia e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank - Filiale di Milano hanno inoltre agito in qualità di Coordinatori Globali per il green loan.

Nell’ambito dell’operazione di finanziamento, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, CaixaBank SA, La Banque Postale SA e Crédit Agricole Corporate e Investment Bank hanno agito in qualità di Hedging Banks Crédit Agricole Italia SpA ha agito in qualità di Account Bank.

Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito Sonnedix con un team multidisciplinare guidato dal Managing Partner Carloandrea Meacci con il supporto della Counsel Federica Periale e composto, tra gli altri, dagli Associate Francesca Perfetti con il trainee Giovanni de Camelis e Francesca Corte per tutti gli aspetti legali connessi alla strutturazione dell’operazione di finanziamento, stesura, negoziazione e sottoscrizione della documentazione finanziaria, gli Associate Sara Chenchene e Francesco Carrà per gli aspetti corporate nonché dal Senior Associate Gianluca Di Stefano per gli aspetti amministrativi.

Green Horse Legal Advisory ha assistito il pool di banche con un team multidisciplinare guidato e coordinato dal Managing Partner Carlo Montella e dalla Partner Maria Teresa Solaro. I profili di bancabilità dell’operazione nonché gli aspetti di strutturazione dell’operazione di finanziamento, incluse le attività di negoziazione, revisione e perfezionamento della documentazione finanziaria e le attività di erogazione del finanziamento sono stati seguiti dalla Partner Maria Teresa Solaro e da un team composto dall’ Associate Ugo Marchionne e dal Junior Associate Marco Balzano. La due diligence legale è stata curata, per gli aspetti regolamentari e di diritto amministrativo da un team composto dal Senior Associate Francesco Palmeri e dal Junior Associate Michele Carli, e per i restanti aspetti dalla Partner Maria Teresa Solaro e dal junior Associate Marco Balzano.

L’assistenza a Sonnedix e al pool di banche, relativa agli aspetti fiscali dell’operazione, è stata resa da IPG Lex&Tax, con un team guidato dal Founding Partner Cristiano Lenti con la Senior Associate Maria Luisa Appendino e la trainee Roberta Vercesi.

Sonnedix

Sonnedix è un produttore globale di energia rinnovabile con una traiettoria di crescita sostenibile lunga oltre dieci anni. Sonnedix sviluppa, costruisce e gestisce progetti nel campo dell’energia rinnovabile a lungo termine, con l’obiettivo di fornire elettricità verde e a prezzi accessibili ai nostri clienti e di agire come un vero cittadino sociale nei luoghi in cui opera.

Attualmente Sonnedix ha una capacità totale di oltre 10GW, compresa una pipeline di sviluppo di oltre 6GW, in Cile, Francia, Germania, Italia, Giappone, Polonia, Portogallo, Spagna, Stati Uniti e Regno Unito. L’azienda continua ad espandere la sua presenza globale nei Paesi OCSE, attraverso acquisizioni e sviluppo di progetti di energia rinnovabile.