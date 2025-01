Ashurst con Innovo nel nuovo round di investimenti di Aviva Investors

Anna Pinzuti

Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito, in qualità deal counsel, Innovo Renewables, società italiana che sviluppa, costruisce e gestisce progetti di energia rinnovabile in Italia, Regno Unito e Spagna, nella chiusura di un round di investimento guidato da Aviva Investors, la divisione globale di asset management della compagnia assicurativa Aviva plc.

Il nuovo investimento, che ammonta a €30 milioni, vede l’aumento della partecipazione di Aviva nella società italiana al 45%, in seguito all’acquisizione, completata nel 2023 da parte di Aviva, del 35% della piattaforma Innovo.

Il nuovo round di investimento servirà ad accelerare lo sviluppo di Innovo, dando alla società l’opportunità di valutare opportunità strategiche di M&A in Europa e di espandere le proprie capacità in-house, in linea con l’obiettivo di Aviva Investors di supportare la crescita a lungo termine della società e ad affermarsi nel mercato come uno dei principali IPP (Independet Power Producer) in Europa.

La Group General Counsel di Innovo Stefania Serena Monghini ha seguito gli aspetti legali dell’operazione per la società.

Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito Innovo Renewables e Aviva Investors in qualità di deal counsel, con un team guidato dalla partner Annamaria Pinzuti, che ha coordinato un team multidisciplinare che ha incluso, il senior associate Giorgio Sorci e l’associate Sara Chenchene, per gli aspetti m&a e corporate, il partner Riccardo Rossi, il counsel Nicola Toscano, la senior associate Federica Formentin e l’associate Federica Ferrua per gli aspetti financing e il team lussemburghese di Ashurst composto dal partner Jean-Philippe Smeets e dalla partner Isabelle Lentz relativamente agli aspetti di diritto lussemburghese dell’operazione.