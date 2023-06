Ashurst con SUNCO Capital nell'acquisizione di un portafoglio solare in Basilicata

Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito SUNCO Capital, società che sviluppa, gestisce e investe in asset nel settore delle energie rinnovabili in America Latina e in Europa, nell'acquisizione di un portafoglio di progetti fotovoltaici in sviluppo in Basilicata aventi una capacità aggregata di circa 140 MWp. Il portafoglio è stato ceduto da uno sviluppatore operativo nell'ambito delle energie rinnovabili in Basilicata



Il team di Ashurst è stato guidato dalla partner Annamaria Pinzuti, supportata dall'associate Federico Piccione per gli aspetti corporate, dall'associate Fabrizio Bergo per gli aspetti relativi ai contratti di sviluppo, nonché dall'associate Andrea Enni e dal trainee Mariano Rossi. La partner Elena Giuffrè ha seguito gli aspetti amministrativi con il senior associate Gianluca Di Stefano e il trainee Marco Messina. Il partner Michele Milanese ha curato gli aspetti tax supportato dall'associate Federico Squarcia.