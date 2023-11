Athena annuncia l’ingresso di Giorgio Elefante in qualità di Senior advisor

Giorgio Elefante











Giorgio Elefante ha una lunga e articolata esperienza nella consulenza direzionale e finanziaria e ha ricoperto posizioni apicali in Italia e all’estero – in particolare in Canton Ticino, nella regione EMEA e su scala globale - che gli hanno permesso di maturare profonde competenze di general management e funzionali.



Precedentemente è stato, per circa 4 anni, Direttore Generale di DOpla S.p.A., un gruppo industriale leader nel proprio settore, affrontando l’emergenza pandemica e le trasformazioni commerciali e tecnologiche indotte da un mutato assetto regolatorio. Fra il 2002 e il 2019 ha operato in PwC, nelle linee di business Deals (Corporate Finance) e Consulting (Strategy), assumendo la responsabilità di coordinare lo sviluppo delle attività professionali svolte nell’ambito dell’industry automotive a livello italiano, del comparto distributivo dell’industry automotive a livello EMEA e, in qualità di Global Relationship Partner, a servizio dei clienti appartenenti al gruppo Exor a livello globale. Ancor prima, ha maturato le proprie competenze in ambito governance, strategy, organisation e family business in Ambrosetti – The European House.



Si occupa di Corporate governance, Strategia, M&A, Distressed M&A, Corporate finance, Business planning, Turnaround & Restructuring, Sales & Marketing, Controllo di gestione, Organizzazione, HR management, Project management, Change & Transformation management, Innovazione, Internazionalizzazione, Qualità. Compliance.



Nel suo percorso professionale ha sviluppato un’ampia conoscenza ed esperienza pratica con le sfide delle aziende familiari: passaggio generazionale, sviluppo professionale e inserimento nel contesto organizzativo dei membri delle nuove generazioni, managerializzazione della gestione, apertura a terzi della compagine e ricorso al mercato dei capitali. Ha operato in contesti di crisi aziendale, sia in qualità di professionista che di titolare di responsabilità apicali, con il ricorso agli Istituti previsti dal nuovo Codice della Crisi in Italia e agli strumenti della finanza d’urgenza in Spagna, Repubblica Ceca, Polonia e UK.



I settori economici che lo hanno visto protagonista di attività consulenziali e manageriali sono: Automotive e della mobilità, Entertainment & Media, Consumer Goods (in particolare food, drug, tableware e food packaging), Fashion, Arredamento e Luxury Goods.



I senior partner di Athena hanno rappresentato: “Con grande piacere diamo il benvenuto a Giorgio Elefante in Athena in veste di Senior advisor. La sua vasta esperienza e competenza nella consulenza direzionale e finanziaria rappresentano un valore significativo per il nostro team e i nostri clienti. Giorgio ha dimostrato una straordinaria abilità nel guidare e assistere le aziende attraverso sfide complesse e ha una profonda comprensione delle dinamiche aziendali a livello nazionale ed internazionale. L’ingresso di Giorgio permette l’ampliamento della gamma di servizi offerti da Athena. Crediamo che, grazie al suo approccio orientato alla consulenza direzionale, la collaborazione con Giorgio si integrerà perfettamente con la nostra visione di consulenza che ha sempre mirato alla qualità, alla puntualità e alla responsabilità. La sua esperienza e capacità di comprensione degli aspetti finanziari sarà un prezioso contributo per i nostri clienti, ai quali forniamo soluzioni mirate e sostenibili.”



Giorgio Elefante ha concluso: “Sono molto felice che il mio percorso professionale mi abbia portato in Athena, dove trovo un team di professionisti e consulenti composto da vecchi amici e apprezzati nuovi compagni. I partner e i collaboratori di Athena hanno infatti una visione della consulenza che ben si coniuga con la mia. Ho avuto l’opportunità di assistere clienti che hanno raggiunto grandi ambizioni, e ho gestito aziende attraverso trasformazioni aziendali e sfidanti carenze di liquidità; il background che ne deriva e le mie esperienze professionali rappresentano un patrimonio disponibile per ottimizzare le performance dei nostri clienti, e al quale si può attingere con creatività, efficienza e flessibilità a seconda delle specifiche necessità. “