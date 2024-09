Audioboost annuncia l’ingresso nel proprio capitale di Branovate Inc con una operazione di corporate venture capital (CVC): gli studi

Milena Prisco, Antonia Verna, Raz Ofer

Audioboost, leader nel settore delle tecnologie audio digitali basate su AI, ha annunciato l’ingresso nel proprio capitale della holding Branovate Inc, proprietaria della società internazionale Truvid, operante nel settore del video advertising, e presente in Usa, America Latina e Far East, tramite un’operazione di Corporate Venture Capital con una quota iniziale del 20,83% che salirà al 29,57% al raggiungimento di obiettivi condivisi.

Questo investimento è finalizzato a supportare lo sviluppo tecnologico e commerciale di Audioboost sui mercati internazionali e dimostra la capacità di una tech company italiana di attrarre investimenti internazionali mantenendo HQ e controllo nel nostro paese.

Audioboost e Truvid continueranno infatti a operare separatamente nel panorama digitale globale, guidando insieme l’evoluzione verso le migliori tecnologie AI per gli editori. L’obiettivo strategico di questa importante operazione per l’azienda italiana è intensificare gli investimenti per la valorizzazione dei contenuti dei publisher.

Audioboost è stato assistito, in tutti gli aspetti legali dell’operazione, dallo Studio Pavia e Ansaldo con un team composto dalla partner Milena Prisco e dall’associate Arianna Cortese del dipartimento di Corporate M&A.

Truvid è stata assistita dallo Studio Portolano Cavallo con un team composto dalla partner Antonia Verna e dall’associate Chiara Sannasardo, e dallo Studio israeliano Herzog, Fox & Neeman con un team composto dal partner Raz Ofer e dall’associate Omar Cohen.

Il Notaio Giovannella Condò, co-founder di Milano Notai, ha assistito con il suo team le parti per gli aspetti notarili.