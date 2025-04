“Avetrana” torna nel titolo della Serie TV. Gli studio coinvolti Orsingher Ortu - Avvocati Associati per The Walt Disney Company Italia e Ponti - De Sanctis & Partners per Groenlandia vincono al Tribunale di Taranto nella controversia sull’uso del nome ‘Avetrana’ nel titolo della serie TV “Avetrana - Qui non è Hollywood”.