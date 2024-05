Avv. Lucarella è Ambasciatore di Pace UPF Italia (Onu) e delegato speciale G7

Angelo Lucarella

UPF Italia - sezione italiana di UPF Int. – Universal Peace Federation International, ONG con Stato Generale Consultivo 1 presso la Commissione Economica e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC è il terzo più importante organo delle Nazioni Unite come afferma anche il Ministero degli Esteri italiano), ha nominato Ambasciatore per la Pace l’Avv. Angelo Lucarella a cui, nella data del 7 maggio 2024, è stato affidato anche l’incarico di delegato speciale per i rapporti G7 (che si terrà prossimamente in Italia ed in particolare in Puglia).

“Con speranza, responsabilità e fiducia ho accolto la nomina di Ambasciatore di Pace nonché l’incarico di delegato speciale di UPF Italia per il prossimo G7 di giugno 2024 che si terrà, peraltro, nella mia terra di origine.

Ringrazio UPF Italia per la fiducia risposta nella mia persona.

Pur nella continenza del ruolo affidatomi, spero di fare del mio meglio per costruire ponti di dialogo tra le diversità culturali, religiose, ecc. con un unico obiettivo primario: coltivare la pace”.

Questa la dichiarazione dell’Avv. Angelo Lucarella, già vicepresidente coord. della Commissione Giustizia del Ministero dello Sviluppo Economico, docente dell’Università degli studi di Napoli Federico II e componente del tavolo di esperti per gli studi sul reddito universale dell’Università per la Pace dell’Onu (sede italiana) nonché tra gli esperti giuristi rispondenti per l’Italia del World Justice Project della Commissione Europea.