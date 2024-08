Avvocate in fuga, guadagnano ancora la metà dei colleghi

Le donne non credono più nella professione di avvocato e la abbandonano, molto più degli uomini. All’appello mancano quasi 2mila avvocate, questo è il saldo negativo tra cancellazioni e nuove iscrizioni al femminile nel 2023. Mentre gli uomini restano, seppur di poco, in territorio positivo. E il gender gap nei compensi anche dopo il Covid non scende sotto il 50 per cento.

La rincorsa

Nel 2000 le avvocate iscritte alla Cassa erano 25.725 (il 29%), mentre la componente maschile era di 62.933 avvocati. In questo...