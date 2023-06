Avvocati: dal 19 giugno riscatto a rate solo online di Marina Crisafi

Cassa Forense comunica che dal 19 giugno l'istanza di rateazione dell'onere del riscatto potrà essere presentata solamente per via telematica

Dal 19 giugno chi ha presentato domanda di riscatto potrà chiederne la rateizzazione soltanto online. Lo comunica Cassa Forense rendendo nota sul sito l'implementazione dell'offerta digitale per gli avvocati iscritti.



Onere di riscatto: come funziona

Oggetto del riscatto, si ricorda, sono innanzitutto: il periodo legale del corso di laurea in giurisprudenza, il servizio militare, anche prestato in guerra, il servizio civile sostitutivo e il periodo di praticantato.

Possono accedere all'istituto...