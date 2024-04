Avvocati cassazionisti: al via il bando 2024

Al via il bando 2024 per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori. Il bando, infatti, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (4° serie speciale “Concorsi ed esami” del 9 aprile), con allegate le istruzioni per il pagamento tramite PagoPA, e il termine di presentazione delle domande di ammissione scade il prossimo 7 giugno.

Requisiti per l’ammissione all’esame

Ai fini dell’ammissione all’esame gli aspiranti devono...