Avvocati, critica anche aspra in aula a difesa del cliente

La libertà di espressione degli avvocati nelle aule di giustizia deve essere garantita, in particolare quando critiche, anche aspre, sono collegate alla difesa di un cliente. Di conseguenza, eventuali sanzioni per oltraggio alla corte possono essere ammesse solo in via eccezionale, in presenza di giustificazioni rilevanti e sufficienti e solo se le dichiarazioni sono al di fuori del perimetro delle critiche accettabili. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza (Pisanski...

