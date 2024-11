Avvocati e commercialisti insieme sono solo due i modelli possibili

Un avvocato può essere socio di una società tra professionisti (Stp), ma non come socio professionista, bensì come socio di capitale: è quanto affermato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti nel Pronto Ordini n. 74/2024 del 29 ottobre 2024 (ribadendo analoga tesi espressa nel Pronto Ordini n. 51 del 17 maggio 2023). Da questi documenti si desume dunque che:

in una Stp multidisciplinare avente come oggetto principale l’attività del commercialista, l’oggetto sociale può prevedere l’esercizio...