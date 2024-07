Avvocatidiimpresa, Gitti and Partners e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici nella cessione di BiotoBio (gruppo EcorNaturaSì) a Probios

Alberto Calvi di Coenzo, Giacomo Pansolli, Marc-Alexandre Courtejoie

Probios, azienda italiana specializzata nell’alimentazione healthy, con il supporto di Agreen Capital, ha acquisito l’intero capitale sociale di BiotoBio, azienda appartenente al gruppo EcorNaturaSì e leader nella commercializzazione di prodotti agroalimentari organic, salutistici e free-form. PFC Family Office e Amundi hanno affiancato Agreen Capital in qualità di co-investitori.

Il perimetro acquisito comprende, tra gli altri, i marchi Baule Volante, Finestra sul Cielo e Fior di Loto.

Avvocatidiimpresa, con il Managing Partner Alberto Calvi di Coenzo (in foto a sinistra), ha assistito Probios in tutti gli aspetti dell’acquisizione.

Gitti and Partners, con un team guidato dal Managing Partner Vincenzo Giannantonio e dal Partner Giacomo Pansolli (in foto al centro), insieme alla Senior Associate Giovanna Vecchio e dall’Associate Vera Greco per gli aspetti corporate, dal Partner Flavio Monfrini per gli aspetti commerciali, dall’Associate Daniele Rositani Conti per gli aspetti di real estate e dal Partner Domenico Patruno per gli aspetti banking, ha assistito EcorNaturaSì e i soci di minoranza nella cessione di BiotoBio, nonché EcorNaturaSì nel reinvestimento in Probios.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito un pool di istituzioni finanziarie tra cui BPER Corporate & Investment Banking, che ha agito anche in qualità di banca agente, e UniCredit, anche in qualità di sustainability coordinator, con un team composto dall’Equity Partner Marc-Alexandre Courtejoie (in foto a destra) con il Counsel Stefano Motta e l’Associate Luca Serino.

Probios è stata assistita rispettivamente da Agreen Capital per le attività di M&A advisory, da EY, con il Partner Andrea Cacciapaglia e il Senior Manager Gabriele Cardella, in qualità di Financial Advisor, da EY Parthenon, con i Partner Alessio Agostinelli, Paolo Dambruoso e la Manager Valeria Fusi, per le attività di Business Due Diligence e Business Planning, da Epyon Consulting per la Due Diligence Finanziaria e per la Due Diligence Fiscale dallo Studio Sebastiani con il Founding Partner Alessandro Sebastiani e i Partner Edoardo Lattuada e Tommaso Franzini.

I venditori sono stati assistiti, in qualità di Financial Advisor, da Vitale&Co, con un team composto dal Managing Partner Alberto Gennarini, dalla Partner Valentina Salari, dal Vice President Salvatore Celozzi e dall’Analyst Gabriele Iovene e da Ways Advisory, con un team composto dal Partner Leopoldo Varasi, dall’Associate Partner Paolo Giovanetti e dal Manager Gianluca Raimondi.