Avvocatura e intelligenza artificiale, la sfida parte dall’alfabetizzazione

Regole e limiti per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per avvocati e magistrati. Ma il primo limite, dimostrato dai numeri, sembra essere quello della conoscenza delle nuove tecnologie: ad avere maggiore dimestichezza con l'AI sono i giovani avvocati, eppure il 70% di loro non è in grado di esprimersi sui suoi pro e i suoi contro perché non la conosce. Il primo problema è dunque quello dell'alfabetizzazione. Ad evidenziarlo è stato il presidente dell'Associazione giovani avvocati Carlo Foglieni...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi