Azimut Libera Impresa rileva Value Group - Gli studi legali

Alessandro Triscornia , Emilio Bettaglio, Matteo Bruni









Azimut Libera Impresa ha rilevato una quota di maggioranza in Value Group.



L’investimento è volto a supportare Value Group, leader nazionale ed europeo nella gestione delle emergenze e delle situazioni di irregolarità operative nonché nella gestione degli equipaggi nell’ambito dei trasporti aerei navali e ferroviari, in una nuova fase di sviluppo con una rapida espansione internazionale.



Giliberti Triscornia e Associati con un team composto da Alessandro Triscornia (foto), Emilio Bettaglio (foto) e Emiliano Zanfei, ha assistito il venditore per tutti gli aspetti legali.



Giovannelli e Associati ha assistito Azimut Libera Impresa con un team composto, per gli aspetti corporate e contrattuali dell’operazione da Alessandro Giovannelli, Matteo Bruni (foto), Filippo Noci e Ilaria Meda, per gli aspetti giuslavoristici da Giuseppe Matarazzo e Santi Marco Calabrò, e per gli aspetti relativi al finanziamento da Valerio Fontanesi, Gaetano Petroni e Massimo Giordano.