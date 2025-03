Bain Capital acquisisce una partecipazione di maggioranza di Namirial: gli studi coinvolti

Laura Li Donni, Gerardo Gabrielli, Nathalie Brazzelli

Legance ha assistito Bain Capital nell’acquisizione di una partecipazione di maggioranza di Namirial, azienda attiva nella digital transaction management software. La partecipazione è stata ceduta da Ambienta SGR, asset manager europeo interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale, assistita da PedersoliGattai.

Il fondatore di Namirial Enrico Giacomelli ed il management, guidato dal ceo Max Pellegrini, manterranno una quota significativa nella società, a conferma del loro impegno e pieno allineamento con la strategia di crescita futura del gruppo.

Legance ha agito con un team guidato da Andrea Botti e Laura Li Donni e composto da Filippo Benintendi e Riccardo Paganin oltre che da Giulia Raffaelli, Ruggero Artale e Luigi Gaudiosi per gli aspetti corporate. I profili financing sono stati seguiti da Tommaso Bernasconi, Beatrice Zillio e Mattia Longo mentre quelli antitrust da Vito Auricchio e Guendalina Catti De Gasperi. Lucio Scudiero ha curato gli aspetti di data protection.

Magda Picchetto e Lorenzo Stellini di Aures Partners hanno assistito i manager.

PedersoliGattai ha agito con un team composto, per i profili corporate dal partner Gerardo Gabrielli e composto dalle counsel Carolina Gattai e Cristina Riva oltre che dagli associate Giacomo Taidelli e Vittorio Montironi, per i profili finance dal partner Gianluca Coggiola e dalla associate Viola Mereu, per i profili antitrust e golden power dal partner Davide Cacchioli e dal senior associate Jacopo Cislaghi e per i profili di due diligence dal counsel Nicola Martegani, dal senior associate Matteo Bortolotti e dalla associate Martina Moroni e, per gli aspetti di diritto amministrativo, l’associate Donatella Di Gregorio.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Bain Capital per tutti gli aspetti fiscali di struttura dell’operazione con il partner Nathalie Brazzelli e l’associate partner Filippo Jurina.

Facchini Rossi Michelutti ha assistito Ambienta per gli aspetti fiscali dell’operazione con il partner Giancarlo Lapecorella ed il senior associate Armando Tardini.