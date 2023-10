Baker McKenzie e Dentons nell’operazione di acquisto del Six Senses Roma

Federico Sutti, Cinzia Massara, Pietro Bernasconi









Baker McKenzie ha assistito il gruppo Statuto nell’acquisizione del Six Senses di Roma, un luxury hotel con 96 camere, di recente apertura nella capitale.



Con un controvalore di 245 milioni di euro, si tratta della maggiore operazione di Real Estate in Italia nell’hospitality nel 2023 ed una delle maggiori a livello europeo.



Una cifra che rappresenta un record assoluto in Italia in termini di valore per camera, pari a 2,6 milioni di euro per ognuna delle 95 stanze di cui si compone la struttura



Il team di Baker McKenzie è stato guidato dal partner Pietro Bernasconi (in foto a destra), con la counsel Cinzia Massara (in foto al centro) e l’associate Carola Cambiaghi. Per la parte relativa al finanziamento, il team di Baker McKenzie si è avvalso del partner Ludovico Rusconi, con la counsel Elisa Impalà e la senior associate Arianna Ferri, e per i profili tax del counsel Davide Chiesa.



Dentons ha assistito il venditore, Orion European Real Estate Fund V, con un team multidisciplinare guidato dal managing partner Federico Sutti (in foto a sinistra), e composto dal senior associate Alessandro Ruele, dall’associate Claudiana Barella e dal trainee Riccardo Storti per i profili transactional; dal managing counsel Edoardo Galeotti e dalla senior associate Rosalba Pizzicato per i profili banking & finance; nonché dal partner Davide Boffi e dalla senior associate Francesca Servadei per gli aspetti giuslavoristici.