Baker McKenzie e Tonucci & Partners nell’operazione di acquisizione di Idral S.p.A. da parte del Gruppo Roca

Paolo Ghiglione, Andrea Marchetti

Baker McKenzie ha assistito il Gruppo Roca, multinazionale spagnola attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti per il bagno, nell’acquisizione di Idral S.p.A., produttore italiano con oltre 50 anni di esperienza nel mercato della rubinetteria per spazi pubblici.

Il Gruppo Roca è stato assistito da Baker McKenzie con un team guidato dal partner Paolo Ghiglione (in foto a sx), coadiuvato dalla trainee Anna Masut per gli aspetti di diritto societario, nonché dalla partner Serena Fantinelli e dall’associate Nicolò Crespi per gli aspetti giuslavoristici.

Idral S.p.A. e i soci sono stati assistiti da Tonucci & Partners con un team M&A composto dal partner Andrea Marchetti (in foto a dx) e dalla senior associate Valentina Ladislao.